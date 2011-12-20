Газпром уже собрался переименовывать Белтрансгаз

Российская компания «Газпром» переименует «Белтрансгаз» в «Газпром трансгаз Беларусь».

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом глава компании Алексей МИЛЛЕР сообщил первому заместителю премьер-министра Республики Беларусь Владимиру СЕМАШКО.

«А.МИЛЛЕР проинформировал В.СЕМАШКО, что принято решение переименовать компанию в «Газпром трансгаз Беларусь», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы интеграции ОАО «Белтрансгаз» в Группу «Газпром» и дальнейшего развития предприятия. Было отмечено, что приведение корпоративных требований, норм и стандартов «Белтрансгаза» в соответствие с принятыми в «Газпроме» будет способствовать существенному повышению эффективности работы белорусской компании.

Кроме того, на встрече рассматривались перспективы производственной, сбытовой, финансово-экономической деятельности «Белтрансгаза».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября правительства Беларуси и России подписали соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики, соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». С учетом уже приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза» российская компания становится владельцем 100% акций «Белтрансгаза».