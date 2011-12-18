ЦИК РФ не разрешила оппозиционеру Лимонову выдвигаться в президенты

Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты РФ лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда ЛИМОНОВА.

Об этом УНИАН сообщил член исполкома «Другой России» Александр АВЕРИН.

«На прошедшем в воскресенье заседании Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать кандидата в президенты Эдуарда ЛИМОНОВА. Это – законная причина считать предстоящие выборы президента Российской Федерации недействительными, о чем мы и заявляем», - сказал А.АВЕРИН.

По его словам, ЦИК зарегистрировала угодных власти кандидатов в президенты, а неугодных не зарегистрировала, найдя для каждого свой повод. В случае Э.ЛИМОНОВА поступили так: полиция заблокировала проход в бизнес-центр гостиницы «Вега», где 11 декабря был снят зал для собрания группы в поддержку выдвижения Э.ЛИМОНОВА. В зал не пустили ни граждан, ни нотариуса, собрание пришлось проводить на улице, в специально нанятом автобусе. 14 декабря необходимые документы были направлены в Центризбирком, добавил он.

А.АВЕРИН отметил, что сегодня ЦИК заявила, что «к ходатайству о регистрации группы избирателей не приложен протокол регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата». Между тем, в списке сданных в ЦИК документов, этот протокол значится, подчеркнул он.

По информации ЦИК России, в выдвижении кандидатами в президенты было отказано еще двум самовыдвиженцам - президенту Академии геополитических проблем генерал-полковнику Леониду ИВАШОВУ и публицисту Борису МИРОНОВУ.