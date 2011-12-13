Число раненых в бельгийском Льеже достигло 64 человек

По данным AFP, число раненых из-за взрыва гранат в бельгийском городе Льеж возрасло до 64 человек. Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.

По предварительным данным, неизвестный бросил гранаты в находившихся на автобусной остановке людей, после чего покончил с собой. Согласно информации телеканала RTL-TVI, преступников было трое: сначала они стреляли в людей, а потом бросили в них гранаты.

Коммерсант