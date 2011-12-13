В Китае в аварии автобуса погибли 15 школьников
08:57, 13 декабря 2011Мир
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Обнародован проект новых правил
На востоке Китая в результате аварии автобуса погибли 15 школьников.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, автобус перевернулся после того, как водитель попытался резко свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.
Всего за два дня до этого правительство КНР опубликовало проект новых правил, направленных на повышение безопасности школьных автобусов.
В ноябре 19 детей стали жертвами аналогичного ДТП в китайской провинции Ганьсу.
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