ЦИК России: для пересмотра результатов выборов оснований нет

Центризбирком России заявляет, что требования отменить результаты выборов в Госдуму VI созыва, прозвучавшие в субботу на митинге оппозиции в Москве безосновательны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии «Единая Россия».

«Вчера был подписан протокол. Выборы были признаны действительными, и нет никаких оснований для иных оценок. Для пересмотра итогов выборов нет оснований», - заявил зампред ЦИК РФ Станислав ВАВИЛОВ.

При этом он подчеркнул, что избирательные органы всех уровней должны рассматривать все поступающие жалобы, касающиеся нарушений избирательного законодательства.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники митинга в Москве приняли резолюцию, где требуют от властей отмены результатов фальсифицированных выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря.

«Участники митинга требуют немедленного освобождения всех политзаключенных, отмены итогов фальсифицированных выборов, отставки главы ЦИК России Владимира ЧУРОВА и расследование его деятельности, расследование всех фактов нарушений и фальсификаций, наказания виновных, регистрации оппозиционных партий, принятия демократического законодательства о партиях и выборах, проведения новых открытых и честных выборов», - говорится в резолюции.