Сегодня в Стокгольме и Осло вручают Нобелевские премии

В шведской и норвежской столицах сегодня пройдет кульминация нобелевских торжеств - вручение премии и праздничный банкет для лауреатов и гостей. Как передает ИТАР-ТАСС, мероприятие состоится в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

Девять из тринадцати лауреатов Нобелевской премии получат в Филармонии Стокгольма из рук короля Швеции Карла XVI Густава почетный диплом и золотую медаль с портретом учредителя премии. Скончавшегося лауреата в области физиологии и медицины Ральфа Стайнмана (Канада) - награда присуждена ему за "открытие дендритной клетки и ее роли в приобретенном иммунитете" - будет представлять его жена Клодия.

Премию по физиологии и медицине также получат Брюс БОЙТЛЕР (США), Жюль ХОФМАН (Люксембург, Франция) - за "открытия в области активации врожденного иммунитета". В разделе "физика" лауреатами стали американские ученые Сол ПЕРЛМУТТЕР, Адам РИСС и гражданин Австралии и США Брайан ШМИДТ. Как объявил Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук, ученые удостоены высокой награды "за открытие возрастания скорости расширения Вселенной путем наблюдения за дальними сверхновыми звездами".

В области химии лауреатом стал израильский ученый Дэниел ШЕХТМАН, который получит премию за "открытие квазикристаллов".

Знаменитый шведский поэт Томас Транстрёмер удостоен высокого звания за то, что его "сжатые, прозрачные картинки давали нам свежее понимание действительности", говорится в мотивации Нобелевского комитета. Это первый поэт среди обладателей награды в области литературы с 1996 года.

Американцы Томас САРДЖЕНТ и Кристофер СИМС получат премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за "эмпирические исследования причинно- следственных связей в макроэкономике".

Премия мира, согласно завещанию Нобеля, будет вручена в Осло. Ее разделили между собой три женщины - президент Либерии Эллен ДЖОНСОН-СЕРЛИФ, либерийская правозащитница Лейма ГБОВИ и активистка из Йемена Таваккул КАРМАН - "за их ненасильственную борьбу за право женщин участвовать в миротворческом процессе по всему миру".

Сегодняшняя церемония вручения Нобелевских премий - 110-я по счету. В каждой из шести дисциплин ее размер составил 10 млн. крон (1,49 млн. долл.)