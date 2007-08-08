США поддержали Грузию в ракетном конфликте с РФ

США выражают "твердую поддержку" суверенности и территориальной целостности Грузии, заявил заместитель госсекретаря США по европейским отношениям Мэтью Брайза. По его словам, США пока не располагают информацией о том, что произошло и кто несет ответственность за обстрел грузинской территории.

В то же время М.Брайза резко опроверг предположения российского МИД о том, что удары были нанесены грузинскими истребителями с целью спровоцировать напряженность в регионе. "США осуждают какую-либо атаку на суверенную территорию Грузии", - отметил М.Брайза в интервью Reuters.

"Мы пока не можем сказать, кто за этим стоит, но и данных о том, что Грузия сама нанесла удары по своей территории, у нас также нет", - заявил заместитель госсекретаря, добавив, что "США не видят ни малейших доказательств, что случилось именно так".

М.Брайза подверг критике заявления российских властей, которые, по его мнению,"лишь увеличивают напряженность" и не помогают решению грузино-осетинского конфликта. "Риторические и громкие заявления, что Грузия сама напала на себя, ни к чему не способны привести, они лишь увеличивают напряженность", - заявил М.Брайза.

В то же время, по его словам, "ответ грузинской стороны достоин похвалы - он сдержан, что и нужно для недопущения возникновения новой волны насилия и напряженности в регионе". "Время воздержаться от риторических заявлений, и США надеются, что все будут вести себя так же сдержанно, как и Грузия", - добавил М.Брайза.

Напомним, по информации МВД Грузии, 6 августа российский Су-24 нарушил воздушное пространство страны со стороны России в районе Казбеги и сбросил радиоуправляемую ракету в зоне грузино-осетинского конфликта. По словам главы МВД Грузии Вано Мерабишвили, "Су-24 был зафиксирован радарами Минобороны и гражданской авиации Грузии".

Посол РФ в Тбилиси Вячеслав Коваленко исключил возможность нарушения российским самолетом воздушного пространства Грузии и тем более нанесения ракетных ударов по грузинской территории. Такое заявление он сделал журналистам после встречи в МИД Грузии, куда был вызван в связи с инцидентом.

РБК