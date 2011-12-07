Выборы в России вызвали серьезное беспокойство у ЕС

Нарушения на выборах в России вызывают серьезное беспокойство у Еврокомиссии. Об этом, как сообщает France-Presse, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон.



По ее словам, хотя выборы и были хорошо организованы, сообщения о недостатке независимого освещения выборов в СМИ и попытках помешать независимым наблюдателям и независимому мониторингу вызывают серьезную озабоченность. Эштон также отметила в качестве недостатков размытые границы между правящей партией и правительством.



Ранее международные наблюдатели от ОБСЕ обнародовали предварительный отчет о выборах в Госдуму РФ, отметив высокий уровень организации с технической точки зрения, замечает Лента.ру. При этом они заявили, что в ходе предвыборной кампании и во время самих выборов власти оказывали давление на СМИ и независимых наблюдателей. Кроме того, ОБСЕ сообщила о вбросах бюллетеней.

