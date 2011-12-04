В Москве задержаны более сотни участников акции протеста
Среди них - Лимонов
В Москве на Триумфальной площади проходит задержание участников акции «Выборы без оппозиции – преступление».
Об этом УНИАН сообщил член исполкома «Другой России» Александр АВЕРИН.
Сообщается ,что в 18.30 в Москве на Триумфальной площади был задержан вышедший протестовать против фальшивых выборов лидер «Другой России» Эдуард ЛИМОНОВ.
«Сразу восемь независимых от Кремля оппозиционных партий были не зарегистрированы Минюстом и таким образом не допущены на выборы. «Выборы без оппозиции – преступление», – говорится в заявлении партия «Другая Россия».
Акция протеста на Триумфальной площади продолжается. По данным «Другой России», уже задержаны более сотни протестующих.
«Задержаны несколько людей, которые скандировали лозунги и перекрыли тротуар. Сотрудники полиции предупреждают участников акции о том, что она несогласована и ее проведение запрещено. Наиболее активных участников акции задерживают незамедлительно и избивают. Другороссы зажгли несколько дымовых шашек около здания Минэкономразвития. Автобусы, набитые протестующими отъезжают с площади один за другим», - говорится в сообщении.
ГУВД по городу Москва также сообщает, что задержано более ста человек из 300 принимающих участие в акции.