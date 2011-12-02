Путин пугает россиян Госдумой, где за волосы таскают, как у соседей

Премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Владимир ПУТИН призывает россиян прийти на выборы 4 декабря и не допустить трансформации Госдумы РФ в цирк, как в некоторых соседних странах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с судостроителями.

«Что касается выборов, то, конечно, на выборы надо идти. Я слышу, конечно, разные мнения. Есть и призывы не ходить на выборы, их проигнорировать. Знаете, это говорят те, которые руководствуются известной формулой: чем хуже – тем лучше! Но лучше это только для тех, кто хочет ловить рыбу в мутной воде, а хуже будет для всех, для людей это будет хуже», - сказал В.ПУТИН.

«Почему? Потому что, чтобы государственная машина функционировала эффективно, нужно так же, как на корабле, в двигателе, – нужно, чтобы работали все его части и все механизмы слаженно. Если одна из этих систем даёт сбой, то не работает весь механизм. Вот если парламент не будет парламентом, если мы с вами, сидя у экранов, будем видеть, что они там друг друга за волосы таскают, дерутся, плюются (как это было у нас уже однажды и как это происходит в некоторых странах соседей), то у нас не будет слаженной и эффективной работы всего государства, а она нам нужна. Если кто-то хочет посмотреть шоу, то тогда нужно идти в цирк, тогда нужно идти в кино, в театр», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, в выборах 4 декабря будут участвовать «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России».