ООН: мир стоит на пороге нового экономического кризиса

Велик риск того, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом. Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ).

В документе говорится, что рост мировой экономики составит в наступающем году всего 2,6 процента – по сравнению с 4 процентами в 2011 году. Однако даже и эта цифра может оказаться завышенной – в случае если долговая проблема в Европе не будет разрешена, а развивающие страны продолжат политику сокращения бюджетных расходов.

Основную долю в общемировом экономическом росте составляют развивающиеся страны. Рост российской экономики слегка замедлится по сравнению с 2011 годом и составит 3,9 процента. Для США прогноз еще ниже – полтора процента. Экономика ЕС, по данным доклада ДЭСВ, вырастет всего на 0,7 процента, сообщает Радио Свобода.