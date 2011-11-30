Отдав трубу Москве, Минск получил газ почти по 300 долларов

ОАО «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром» урегулировали вопрос оплаты газа, поставляемого во втором полугодии 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба «Белтрансгаза».

«Позавчера в развитие достигнутых 25 ноября договоренностей ОАО «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром» подписали дополнение к контракту об объемах и условиях поставки газа в Беларусь и транзита газа через ее территорию в 2007-2011 годах», - говорится в сообщении «Белтрансгаза».

Также отмечается, что «Белтрансгаз» производит частичную оплату природного газа, поставляемого «Газпромом» во втором полугодии 2011 года, по 244,8 долл. за 1 тыс. куб. м, а не по ценам третьего и четвертого кварталов, рассчитанным в соответствии с контрактом (соответственно 279,16 долл. и 305,72 долл.).

«Оплата оставшейся суммы платежа за поставленный во втором полугодии 2011 года российский газ будет производиться «Белтрансгазом» ежемесячными платежами в течение 2012 года», - подчеркнули в пресс-службе.

«До 31 декабря 2011 года включительно условия поставки российского газа в Беларусь и транспортировки газа по ее территории определяются контрактом на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах между ОАО «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром», - говорится в сообщении.

Согласно документу, цена газа для Беларуси определяется по формуле (соответствующей формуле цены при поставках российского газа в Европу). В 2008-2010 годах к цене применялись понижающие коэффициенты (0,67, 0,7 и 0,9 соответственно).

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2011 года правительства Беларуси и России подписали соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики, соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». С учетом уже приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза» «Газпром» становится владельцем 100% акций «Белтрансгаза».