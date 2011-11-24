Началась всеобщая забастовка в Португалии
05:08, 24 ноября 2011Мир
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Против жестких мер экономии
В Португалии объявлена всеобщая 24-часовая забастовка, сообщает Радио Свобода. В этот день на работу не выйдут сотни тысяч людей, включая авиадиспетчеров, работников общественного транспорта, преподавателей и медперсонал.
Международное авиасообщение через Португалию прервано.
Забастовка проводится в знак протеста против мер жесткой экономии, предложенных португальским правительством и которые на следующей неделе будут поставлены на голосование в парламенте.
В соответствии с условиями предоставления финансовой помощи извне, Португалии необходимо резко сократить дефицит бюджета.
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