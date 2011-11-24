Началась всеобщая забастовка в Португалии

В Португалии объявлена всеобщая 24-часовая забастовка, сообщает Радио Свобода. В этот день на работу не выйдут сотни тысяч людей, включая авиадиспетчеров, работников общественного транспорта, преподавателей и медперсонал.

Международное авиасообщение через Португалию прервано.

Забастовка проводится в знак протеста против мер жесткой экономии, предложенных португальским правительством и которые на следующей неделе будут поставлены на голосование в парламенте.

В соответствии с условиями предоставления финансовой помощи извне, Португалии необходимо резко сократить дефицит бюджета.