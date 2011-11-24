Янукович надеется усилить политический диалог с Израилем

Усиление политического диалога между Украиной и Израилем будет способствовать активизации двусторонних связей в разных сферах украинско-израильского сотрудничества.

На этом акцентировал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью израильской газете «Гаарец» (Haaretz) перед своим визитом в Израиль, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Этот визит – возможность продолжить политический диалог между Украиной и Израилем на высшем уровне. Это всегда дает толчок активизации и культурных, и экономических связей. Я уверен, что мы на практике реализуем ту политику, которую задекларировали», – сказал глава государства.

Во время интервью Президент ответил на ряд вопросов, которые в частности касались внешней политики Украины, подготовки к финальной части Евро-2012.

Интервью будет опубликовано на будущей неделе.

Как известно, В.ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Государство Израиль 1 декабря 2011 года.