Назарбаев: даже рубль не годится на роль единой валюты

Ни одна национальная валюта не годится на роль единой валюты Евразийского союза, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В пятницу в Москве президенты России, Белоруссии и Казахстана Дмитрий Медведев, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко подписали декларацию о евразийской экономической интеграции - "дорожную карту" интеграционного процесса, конечной целью которого провозглашается создание Евразийского экономического союза.

"Сначала нам надо доказать для себя выгодность и равноправность нашего экономического пространства. После этого обязательно встанет вопрос о единой валюте, - сказал в интервью глава Казахстана. - Но я считаю, что ни одна национальная валюта, включая такую мощную, как рубль, не годится на эту роль. Это должно быть другое название, должна быть другая валюта".

Вопрос о введении единой валюты в рамках Евразийского союза, по его словам, пока не обсуждался.

"Интеграционное объединение начинается сначала с создания зоны свободной торговли, потом таможенного союза, потом единого экономического пространства. Потом строится экономический союз, потом вводится расчетная единица, как в Европе "экю" (European Currency Unit - Европейская валютная единица, клиринговая валюта, существовавшая для расчетов внутри ЕС до введения евро - РИА Новости), - сказал Назарбаев. - Надо создать все это, а потом будем думать о единой валюте".