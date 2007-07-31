Бристольский театр работает с 1766 года до ближайшей среды (фото)

Предстоящее 1 августа 2007 года закрытие бристольского театра "Олд Вик", одного из старейших и самых титулованных в Великобритании, вынудило крупнейших актеров направить в адрес Комитета по вопросам искусства (Art Council) письмо с просьбой не дать развалиться труппе. Ремонт "Олд Вика" займет полтора года, а у коллектива театра нет ни художественного руководителя, ни возможности выступать на других площадках.

В открытом письме, опубликованном в номере The Times в понедельник 30 июля 2007 года, говорится, что труппе "Олд Вика" угрожает роспуск и забвение, а этого нельзя допустить. О закрытии театра на ремонт было объявлено так внезапно, что руководству пришлось отменить несколько готовящихся к премьере спектаклей, в частности чеховского "Иванова" в постановке Кеннета Браны. Для труппы театра не предусмотрены гастроли, ей негде репетировать, и у Art Council нет никакой концепции, чем театр будет заниматься по окончании ремонта.

Открытое письмо подписали такие знаменитые артисты, как Джуди Денч, Джереми Айронс, Эмма Томпсон, Патрик Стюарт, Имельда Стонтон, Алан Рикман, Иэн Маккеллен, Дерек Джекоби, Мэгги Смит и многие другие.

Бристольский "Олд Вик" работает без перерывов с 1766 года. При нем действует одна из лучших и известнейших театральных школ Великобритании, открытая в 1946 году знаменитым актером Лоуренсом Оливье.