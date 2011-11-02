Англия все-таки выдаст Швеции основателя Wikileaks Ассанжа

Высокий суд Лондона постановил экстрадировать основателя ресурса Wikileaks Джулиана АССАНЖА в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению суда, в Швеции Д.АССАНЖ должен пройти процедуру допроса в связи с обвинением в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

Адвокаты Д.АССАНЖА настаивали, что их подзащитного можно допросить и в Великобритании, потому экстрадиция не обязательна. Еще один аргумент адвокатов - возможная экстрадиция Д.АССАНЖА из Швеции в США, где ему может грозить пожизненное заключение, если против него будут выдвинуты обвинения в заговоре.

В сексуальных преступлениях Д.АССАНЖА обвиняют две женщины, ранее работавшие на WikiLeaks в качестве волонтеров.