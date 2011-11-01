МОТ: мировая экономика на пороге кризиса

00:02, 01 ноября 2011
Мир
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Нехватка рабочих мест грозит волнениями

Мировая экономика находится на пороге нового и более глубокого кризиса занятости, предупреждает Международная организация труда (МОТ).

Эксперты МОТ считают, что нехватка рабочих мест может стать причиной социальных волнений, а возврат к докризисному уровню в странах с развитой экономикой может занять не менее пяти лет.

Опасность социальных волнений выросла в 45 из 118 стран, где МОТ проводила исследования.

Тем временем, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что план спасения зоны хождения евро, принятый лидерами Евросоюза 26 октября, стал первым шагом, но их решения должны быть реализованы "решительно и в срочном порядке".

ОЭСР полагает, что лидеры Большой двадцатки должны принять ряд "смелых решений" на встрече в Каннах, которая состоится на этой неделе.

В докладе МОТ "Мир труда 2011" сказано, что замедление темпов восстановления мировой экономики "значительно повлияло" на рынок труда.

В течение ближайших двух лет нужно будет создать примерно 80 млн. новых рабочих мест, чтобы вернуться к докризисному уровню занятости, утверждают эксперты МОТ.

Но они также уверены, что реально может быть создана лишь половина требуемых рабочих мест, причиной чего является недавнее снижение темпов роста мировой экономики.

 

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