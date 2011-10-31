Обнародован рейтинг 25 лучших работодателей

Microsoft заняла первую строчку в списке 25 лучших глобальных компаний-работодателей, который составил институт Great Place to Work. Рейтинг опубликован в журнале Fortune, передает Лента.ру.

Составители отметили, что Microsoft оказывает существенную поддержку своим работникам, которые недавно обзавелись детьми. Также производитель ПО предоставляет работникам 40 оплаченных часов в год, которые они могут потратить на волонтерство - к примеру, на строительство приюта для сирот.

Второе место - у разработчика ИТ-решений и услуг для бизнес-аналитики SAS, которая распространяет бесплатно образовательную программу Curriculum Pathways. Замыкает тройку лидеров производитель ПО NetApp, руководитель которого Том МЕНДОЗА (Tom Mendoza) старается лично благодарить сотрудников за работу на пользу компании.

Четвертое место - у поисковика Google, инженеры которого могут пятую часть рабочего времени проводить, размышляя над новыми решениями, и при этом не отчитываться о результатах. На пятой строчке - логистическая компания FedEx, которая награждает курьеров за вежливость и улыбчивость (определяется с помощью онлайн-опросов клиентов).

В десятке, куда вошли только американские компании, оказались также разработчик сетевого оборудования Cisco, сеть отелей Marriott, McDonald's, производитель товаров для личной гигиены Kimberly-Clark и производитель бытовой химии SC Johnson.

Из неамериканских компаний в рейтинг попали только британский производитель алкоголя Diageo (11-е место), испанские телекоммуникационные Telefonica (17-е место) и Atento (24-е место) и датский производитель лекарств Novo Nordisk (22 место).

Great Place to Work отбирал для рейтинга компании, которые как минимум пять раз уже попадали в списки лучших работодателей, составленные этим институтом. Кроме этого организации должны иметь штат сотрудников не менее пяти тысяч человек. Причем 40 процентов рабочих должны трудиться за пределами той страны, где зарегистрирована фирма. При составлении рейтинга учитывались такие критерии как размер заработной платы, надбавки, различные социальные выгоды, условия труда. Также немалую роль сыграли опросы сотрудников компаний.

Great Place to Work совместно с журналом Fortune каждый год публикуют также рейтинг ста лучших работодателей, в который включаются только американские корпорации. В 2011 году первое место в этом списке заняла SAS, Microsoft досталась только 72-я строчка.