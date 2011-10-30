Беларусская оппозиция прошла по Минску с крестами

Сегодня в Беларуси оппозиция традиционно отметила шествием день поминовения предков – Дзяды. Это единственная акция белоруской оппозиции, которая не пресекается властью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, около тысячи человек приняли участие в митинге, который прошел сегодня в Куропатах – месте массового уничтожения жертв тоталитаризма.

Участники акции шли с бело-красно-белыми флагами и несли изготовленные перед началом акции деревянные кресты. Они скандировали лозунги «Жыве Беларусь!»

На протяжении всего пути участников акции сопровождали сотрудники милиции, однако инцидентов и задержаний не было.

Выступая на митинге, заместитель председателя Консервативно-христианской партии БНФ Юрась БЕЛЕНЬКИЙ указал на большое число молодых людей среди присутствующих.

«Если у молодежи есть чувство памяти по отношению к своим предкам и способность жертвовать своими силами для увековечения этой памяти, значит, белорусская нация не погибнет», — убежден он.

Ю.БЕЛЕНЬКИЙ заявил, что белорусским политикам нужно иметь мудрость.

«Год назад, на таком же митинге в Куропатах, я призывал белорусских политиков не участвовать в президентских выборах, которые проходили по сценарию власти. Я предупреждал их, что на этих выборах неизбежны провокации. Однако к нашим словам никто не прислушался. Иногда мудрость заключается в том, что нужно отвернуться от врага. Но в прошлые выборы никто от него не отвернулся, и сейчас мы имеет то, что имеем», - отметил Ю.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, шествие под национальной символикой в Куропаты чрезвычайно важно для духовного возрождения белорусского народа.

«Когда мы были депутатами Верховного Совета, нам многие говорили, что белорусский язык, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» – это не первоочередные задачи, сначала нужно обеспечить материальный достаток людей. Однако сейчас мы видим, что если нет духовности, если нет святынь, не может быть и материального благополучия», - заявил политик.

Справка УНИАН. Акция «Дзяды» имеет продолжительную историю. В Куропатах 21 год назад состоялся первый антисоветский митинг, а 10 лет назад акция стала оппозиционной.

Траурный митинг в день поминовения предков не запрещается государством.

Традиционно демонстранты следуют по маршруту: проспект Независимости – улица Калиновского – улица Седых – улица Карбышева – улица Гамарника – улица Мирошниченко.