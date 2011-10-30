В Болгарии - второй тур президентских выборов

В Болгарии сегодня - второй тур президентских выборов.

В него вышли кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Росен Плевнелиев (чуть более 40 процентов голосов) и представитель оппозиционной Соцпартии Ивайло Калфин (около 29 процентов).

Нынешний глава государства - социалист Георгий Пырванов заканчивает свой второй срок на этом посту.

Хотя основные полномочия - у премьер-министра, президент в Болгарии является главнокомандующим, наделен правом накладывать вето на законы и подписывать международные договоры.