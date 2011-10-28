Саркози: Грецию не стоило вообще пускать в еврозону

Президент Франции Николя Саркози заявил, что сожалеет о том, что Грецию пустили в еврозону в 2001 году. По его словам, сказанным в интервью французскому телевидению, экономические показатели страны на тот момент были фальшивыми.

С другой стороны, сказал Саркози, он доверяет нынешнему правительству этой страны, и ему помогут выбраться из долгового кризиса.

Между тем, как заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Греции Ставрос Ламбринидис, Греция не была главным источником кризиса. Государство, по словам министра, сделали "козлом отпущения".