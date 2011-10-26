Генералы НАТО читают лекции в академии Генштаба России

Высокопоставленные представители НАТО прочитают курс лекций в Академии генерального штаба Вооруженных сил России, сообщает Би-би-си. В программе курса, который продлится с 25 по 28 октября, - лекции о взаимоотношениях НАТО с партнерами и союзниками, трансформация военно-политического блока в XXI веке и даже некоторые аспекты организации военной деятельности блока.

"Отношения НАТО и России шире и глубже, чем когда-либо. Очень важно, что мы это понимаем", - сказал приехавший в составе делегации спецпредставитель НАТО на Северном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Москве.

В качестве примеров успешного сотрудничества он привел взаимодействие по Афганистану, напомнил о сотрудничестве в области противодействия пиратству, в космической области, совместных наработках в борьбе с терроризмом, включая совместные военно-воздушные учения.

Спецпредставитель НАТО признал при этом, что ключевой для России вопрос противоракетной обороны в Европе стороны решить не в силах. Многие иностранные и российские эксперты скептически относятся к отношениям Альянса и Москвы, отмечая, прежде всего, что обе стороны не доверяют друг другу.

Между тем, по словам военных в Академии Генштаба, перед которыми выступали натовские военачальники, именно такие встречи, как эта, способствуют потеплению: "Поначалу, на прошлых встречах мы даже не понимали друг друга - говорили на разных языках и в прямом и в переносном смысле", - признался в беседе с корреспондентом Би-би-си российский военный, добавив, что разговоры на таких встречах обычно не касаются политики - обсуждаются научные и технические вопросы.

Он также рассказал что российские военные планируют читать лекции в различных европейских военных институтах.