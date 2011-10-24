Меркель: министры рассмотрели две модели финансирования ЕФФС

Участие Европейского центрального банка в финансировании Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) не обсуждается, заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель.

"Министры финансов (стран ЕС) рассмотрели вчера две модели. Обе модели не включают ЕЦБ", - передают немецкие СМИ заявление Меркель, которое она сделала в Брюсселе по итогам встречи глав стран ЕС.

ЕФФС, как инструмент поддержки стран еврозоны, находящихся в трудной финансовой ситуации, был создан на фоне проблем Греции в 2010 году. Он впервые был задействован для помощи Ирландии, затем - Португалии. Предполагается, что он будет участвовать и во втором пакете спасения Греции. Механизм действия фонда обсуждался в выходные на саммите в Брюсселе.

Изначально объем фонда составлял 250 миллиардов евро и формировался за счет гарантий стран еврозоны. Затем власти региона решили, что объем фонда стоит увеличить на фоне продолжающегося долгового кризиса в странах ЕС.

В июне текущего года, было принято решение о повышении эффективного объема ЕФФС до 440 миллиардов евро за счет новых гарантий стран еврозоны. В последнее время ходили слухи о возможности расширения ЕФФС до 1-2 триллионов евро и наделения его правом предоставлять гарантии от первичных потерь, как частным, так и институциональным инвесторам, вложившимся в гособлигации стран еврозоны.

Меркель отметила, что конкретные результаты работы брюссельского саммита, в том числе, какие-либо решения по ЕФФС, появятся не раньше среды, поскольку существующие модели требуют дополнительного обсуждения.

Президент Франции, в свою очередь, отметил, что "ЕЦБ независим, и Франция так же дорожит его независимостью, как и Германия". "Мы подробно обсуждали этот вопрос с канцлером. Это не дело глав государств и правительств давать какие бы то ни было инструкции", - цитирует РИА Новости.

Саммиты глав государств Евросоюза и отдельно еврозоны должны выработать решения по выводу еврозоны из долгового кризиса и стабилизации банковской системы ЕС в целом. Дополнительный саммит намечен на 26 октября.