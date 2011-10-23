В Аргентине началось голосование
16:33, 23 октября 2011Мир
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Выбирают президента и парламент
В Аргентине началось голосование на выборах Президента и членов законодательного собрания страны.
Фаворитом гонки, согласно опросам общественного мнения, является действующий Президент страны Кристина Фернандес де КИРШНЕР, баллотирующаяся на второй срок, сообщате Би-Би-Си.
По словам аналитиков, ее популярности способствует стабильный экономический рост, который позволяет правительству принимать программы поддержки малообеспеченных слоев населения.
Однако, по мнению некоторых экспертов, такая политика не может продолжаться долгое время.
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