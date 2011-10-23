В Аргентине началось голосование на выборах Президента и членов законодательного собрания страны.

Фаворитом гонки, согласно опросам общественного мнения, является действующий Президент страны Кристина Фернандес де КИРШНЕР, баллотирующаяся на второй срок, сообщате Би-Би-Си.

По словам аналитиков, ее популярности способствует стабильный экономический рост, который позволяет правительству принимать программы поддержки малообеспеченных слоев населения.

Однако, по мнению некоторых экспертов, такая политика не может продолжаться долгое время.