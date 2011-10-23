Католический кардинал обеспокоен судьбой христиан в Ливии

Влиятельный ватиканский иерарх, глава Папского совета "Справедливость и мир" кардинал Питер Тарксон выразил обеспокоенность судьбой христиан в Ливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Ватикана.

Комментируя гибель Каддафи, кардинал заявил, что "мир не может праздновать смерть человека, даже если он преступник". Иерарх напомнил, что церковь не прекращает бороться за обращение людей, и если бы Каддафи оставили в живых, у него была бы возможность "задуматься и раскаяться в своих поступках".

Напомнив, что в Ираке при Саддаме Хусейне христиане жили в относительной безопасности, а война и неспособность новых властей защитить христиан от экстремистов привели к массовому исходу последователей разных христианских конфессий из страны, кардинал отметил, что подобное сейчас наблюдается и в Египте.

Кардинал добавил, что в странах "арабской весны"недостаточно только "свободы от определенных лидеров", там необходима свобода для всех, в том числе для христианских меньшинств.