Китай оттеснил США с 1-го места по объему торговли с ЕС

07:16, 17 октября 2011
Мир
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Уровень товарооборота достиг 35,6 млрд евро

Китай оттеснил США с первого места по объему торговли с Европейским союзом (ЕС). По информации Министерства торговли КНР, уровень товарооборота между Китаем и странами ЕС в июле 2011 г. достиг 35,6 млрд евро, передает ТСН.

По данным статистической службы ЕС, в отчетном периоде товарооборот Евросоюза с Китаем оказался на 800 млн долл. больше, чем с США, составив 13,4% от всех экспортно-импортных операций союза. Вместе с тем, этот показатель снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Для объединенной Европы Китай остается вторым по величине рынком сбыта. Объем экспорта в КНР в июле с.г. составил 11,7 млрд евро (рост на 12,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее). Общий рост экспорта из ЕС в Китай составлял 4,1% от общего объема сделок Евросоюза.

В отчетном месяце ЕС импортировал китайской продукции на 23,9 млрд евро, по сравнению с июлем 2010 г. этот показатель снизился на 6,2%. Доля китайского импорта в товарообороте ЕС составила 17,4%.

Напомним, в США разработали законопроект, который позволит американцам наложить компенсационные пошлины на товары из тех стран, где для стимулирования экспорта намеренно занижается курс национальной валюты, в частности из Китая.

Ранее Европейская комиссия назвала опасными для потребителей 1993 товара, причем 60 процентов из них оказались китайского происхождения. Такие данные приводятся на официальном сайте Еврокомиссии.

 

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