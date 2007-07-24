В Белоруссии исчез уволенный глава КГБ Степан Сухоренко

В Белоруссии исчез уволенный на прошлой неделе глава КГБ Степан Сухоренко. По крайней мере, его местонахождение пока неизвестно. Оппозиционная белорусская интернет-газета "Белорусский партизан" сообщает, что он и его заместитель, тоже уволенный, арестованы и посажены в Минске в тюрьму. Однако официально эти слухи подтверждения не находят, пишет во вторник Frankfurter Allgemeine. Между тем в верхнем эшелоне белорусского государства ожидаются дальнейшие перестановки. В частности, "Коммерсант", ссылаясь на источники в политическом руководстве Белоруссии, пишет, что президент страны Александр Лукашенко уже подписал указ об отставке премьер-министра Сергея Сидорского и на днях он будет обнародован. Его возможными преемниками считается министр внутренних дел Владимир Наумов.

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