Путин внес в Госдуму проект закона о выходе из ДОВСЕ

Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о приостановлении Россией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает Лента.ру.

Проект закона зарегистрирован и направлен председателю Госдумы. В настоящее время Госдума находится на каникулах. Законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии российского парламента, которая начнется в сентябре 2007 года.

Ранее президент РФ подписал указ о моратории на исполнение Россией условий ДОВСЕ. Однако, выход России из договора может быть осуществлен только после принятия соответствующего закона.