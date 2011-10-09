На Мексику летит ураган «Джова»
20:13, 09 октября 2011Мир
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Со скоростью 44 километра в час
Ураган «Джова», который сформировался в Тихом океане, приближается к побережью Мексики.
Об этом сообщает национальный центр предупреждения об ураганах США, передает «Газета.Ru».
Скорость порывов ветра, сопровождающего ураган, составляет 144 километра в час.
На данный момент «Джова» расположен в 560 километрах от мексиканского портового города Мансанильо и движется со скоростью 9 километров в час в восточном направлении. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие дни ураган может достичь юго-западного побережья Мексики.
Штормовое предупреждение для некоторых районов Мексики может быть объявлено метеорологами уже сегодня.
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