На Мексику летит ураган «Джова»

Ураган «Джова», который сформировался в Тихом океане, приближается к побережью Мексики.

Об этом сообщает национальный центр предупреждения об ураганах США, передает «Газета.Ru».

Скорость порывов ветра, сопровождающего ураган, составляет 144 километра в час.

На данный момент «Джова» расположен в 560 километрах от мексиканского портового города Мансанильо и движется со скоростью 9 километров в час в восточном направлении. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие дни ураган может достичь юго-западного побережья Мексики.

Штормовое предупреждение для некоторых районов Мексики может быть объявлено метеорологами уже сегодня.