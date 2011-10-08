На Манежной площади в Москве задержали 100 человек

Около 100 человек задержаны за попытку провести несанкционированную акцию в субботу на Манежной площади в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москва.

«Московская полиция предотвратила несанкционированную акцию на Манежной площади. Задержано около 100 человек, все они доставлены в отделение полиции для проведения профилактических бесед», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, у задержанных изъяты файеры, дымовые шашки, травматика и арматура.

Российская полиция усилила меры безопасности на Манежной площади, опасаясь возможных выступлений фанатов в связи со смертью болельщика ЦСКА 18-летнего Андрея Урюпина. Он умер в начале октября в Подольске после драки у местного ночного клуба, где, по свидетельствам очевидцев, его ударил ножом гражданин Азербайджана. Следствие исключает националистический мотив убийства, утверждая, что азербайджанец вступился за своего русского друга, но отец погибшего в это не верит. В Азербайджане заявили, что готовы поймать и выдать убийцу.

Справка УНИАН. 11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве были избиты несколько выходцев с Кавказа и из Средней Азии.Причиной беспорядков стало убийство выходцами с Кавказа болельщика "Спартака" Егора Сверидова. Позже там произошли массовые столкновения, в которых участвовали более 5 тыс. футбольных болельщиков и националистов с ОМОНом. В результате задержаны 65 человек, увечия разной степени тяжести получили более 30 человек. Медицинская помощь потребовалась также восьми милиционерам.

Правоохранительные органы возбудили около десяти уголовных дел в отношении участников беспорядков. Отдельное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении милиции.

Сейчас в Москве проходит судят пять человек, участвовавших в беспорядках. Они обвиняются в призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, возбуждении ненависти или вражды, применении насилия в отношении представителя власти и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.