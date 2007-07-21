Талибы казнили обоих немецких инженеров

Представитель движения "Талибан" Юсеф Ахмади (Yousuf Ahmadi) сообщил, что боевики казнили двух взятых в заложники немецких инженеров, похищенных 18 июля в ста километрах к югу от Кабула, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По информации агентства, в 12:00 по местному времени был убит первый из них. После этого представитель движения связался со СМИ и сообщил, что талибы казнят второго заложника, если представители правительства не выйдут на связь до 13:00. По словам Ахмади, второй заложник был убит в 13:10.

Никаких официальных подтверждений смерти заложников пока не поступало.

Напомним, что боевики движения "Талибан" угрожали казнить двух граждан Германии, если правительства Германии и Афганистана к определенному сроку не сядут за стол переговоров по вопросу вывода немецких войск. Боевики требовали вывода 3000 немецких солдат, находящихся на территории Афганистана, а также освобождения из тюрем всех заключенных талибов.