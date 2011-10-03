В Минске запретили несанкционированные пробежки в парках

В воскресенье утром милиция и КГБ пресекли пробежку людей в парке имени Горького. Об этом пишет "Зеркало недели".

2 октября около 9:00, когда участники спортивного общественного объединения «Трезвость – это легко» собрались делать утреннюю зарядку, образовался конфликт между минчанами и сотрудниками милиции. К участникам пробежки подошли сотрудники милиции, один из них был в форме, другой в гражданке. Позже подошли еще двое сотрудников в форме. Они сказали, что бегать нельзя, иначе все участники будут задержаны за участие в несанкционированном мероприятии.

Один из бегунов попросил объяснить, что такое санкционированное, а что такое несанкционированное мероприятие, но сотрудники ничего не ответили. И только повторили: «Если вы начнете какие-либо действия, будете задержаны!». Люди отошли подальше в парк и, несмотря на предупреждение, провели пробежку по другому маршруту. В следующий раз решили собираться в другом парке.

Организаторы пробежки две недели назад подавали заявление в Мингорисполком на получение регистрации пробежек «За Здоровый Образ Жизни», но получили отказ.

Жители Минска объединились в группу «Трезвость — это легко» и каждое воскресенье проводят пробежки. Все желающие могут прийти на пробежку в 9:00 к центральному входу в парк им. Горького. Объявление об этом висит в их группе «Победи себя» в соцсети «Вконтакте».

Тем временем, Александр Лукашенко отпустил из тюрьмы экс-кандидата в президенты Беларуси Дмитрия Усса.

На саммите участников программы ЕС «Восточное партнерство» в Варшаве, состоявшемся 29-30 сентября, освобождение всех белорусских политзаключенных было выдвинуто в качестве одного из условий сотрудничества Брюсселя с Минском. Позиция ЕС в отношении Беларуси была подчеркнута в жестких заявлениях в декларации, принятой по итогам саммита. В частности, ЕС выразил «глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека и соблюдением законов в Беларуси» и призвал власти в Минске немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных.