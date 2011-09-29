Босния и Герцеговина войдет в НАТО через 5-10 лет

Заместитель руководителя штаба НАТО в Боснии и Герцеговине Джон Андреас ОЛСЕН (Норвегия) заявил, что эта бывшая югославская республика сможет вступить в Североатлантический альянс через пять-десять лет, передает РИА «Новости».

В 2010 году БиГ подключилась к Плану действий по членству в НАТО, став кандидатом на вступление в альянс. Интеграция в НАТО - один из главных внешнеполитических приоритетов властей в Сараево.

"Вопрос уже не в том, войдет ли Босния и Герцеговина в НАТО, а когда это произойдет", - сказал Д.ОЛСЕН, выступая на семинаре НАТО в городе Босанска Костайница на северо-западе страны, где была представлена новая стратегическая концепция альянса.

По оценке Д.ОЛСЕНА, БиГ сможет интегрироваться в альянс в ближайшие пять-десять лет.

"Несмотря на проявляющиеся различия, мир и безопасность представляют общий интерес, на основе которого БиГ выразила решимость принять все принципы и условия на пути к полноправному членству в НАТО", - сказал он.

Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава СФРЮ, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. БиГ состоит из двух частей - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. Это союз двух территориальных образований, имеющих обособленное положение.

Между основными политическими партиями Боснии и Герцеговины имеется принципиальная договоренность о вступлении в НАТО.

Хорватия и Албания вступили в НАТО в 2009 году; Словения, Болгария и Румыния - в 2004-м.