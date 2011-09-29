Польша откроет в Украине сеть пунктов приема визовых анкет

Министерство иностранных дел Польши решило открыть в Украине сеть пунктов приема визовых анкет от украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в посольстве Республики Польша в Украине сообщил руководитель Консульского отдела посольства Польши в Киеве Рафал ВОЛЬСКИ.

«Польша уже открыла семь консульских учреждений в Украине, чтобы любой гражданин Украины имел доступ к польскому консульству, которое находится неподалеку от него. И для того, чтобы еще увеличить сеть пунктов доступа к польским визам, Министерство иностранных дел Польши решило открыть в этом и в начале следующего года сеть пунктов приема визовых анкет. Этим будет заниматься известная в Украине и мире компания по предоставлению таких услуг «VFS Global», - сказал он.

При этом Р.ВОЛЬСКИ подчеркнул, что указанная компания не будет дублировать сеть консульских учреждений, и что первые такие пункты будут открыты в Ивано-Франковске, Донецке и Днепропетровске – где нет польских консульств, а также во Львове, который был и остается безусловным лидером в выдаче виз.

«Также наш партнер VFS планирует открыть сеть и последующих пунктов, так чтобы доступ до передачи визовых анкет был проще для граждан Украины», - отметил руководитель Консульского отдела посольства Польши в Киеве.

В то же время он подчеркнул, что «открытие этих пунктов ничего не изменит из того, что связано с доступом в консульские учреждения Польши», и люди смогут сдавать документы как в консульские учреждения, так и в пункты компании.

«С услугами этих пунктов будут связаны дополнительные услуги – возможность осуществления на месте оплаты, возможность сделать документы, фотографию и пр.», - отметил Р.ВОЛЬСКИ. Также предусматривается возможность за дополнительные средства доставить паспорт назад клиенту.

Р.ВОЛЬСКИ подчеркнул о договоренности, что плата за услуги компании в Украине будет самой низкой из всех стран, которые пользуются услугами этой компании, и будет составлять 19,5 евро. При этом, заметил Р.ВОЛЬСКИ, многим людям не надо будет ехать из городов, где нет консульского учреждения, туда, где оно есть, и тратиться на дорогу.

Первый такой пункт приема визовых анкет планируется открыть в середине ноября в Ивано-Франковске.

Также Р.ВОЛЬСКИ напомнил, что с 1 сентября МИД Польши приняло решение об упрощении и сокращении перечня документов, которые должны подавать граждане Украины в польские консульские учреждения для получения визы.

«Мы не требуем дополнительных документов, например, подтверждающих место работы или справку о финансовых доходах. Эти финансовые проверки являются предметом дальнейшей проверки, но не консульского учреждения, а пограничными службами Польши», - сказал представитель посольства. При этом он попросил помнить, что польское законодательство предусматривает, что при въезде на территорию Польши иностранцы должны иметь определенную сумму средств или доступ к ним, информация о чем содержится на веб-странице консульских учреждений.

«Важно, что дальше надо подтвердить цель поездки в Польшу, важно и то, что нужна страховка», - отметил он. Также Р.ВОЛЬСКИ добавил, что с 15 сентября с.г. обязательно регистрироваться на консульском веб-сайте, на котором, во-первых, есть возможность передачи своих данных без каких-либо проблем, и во-вторых, эта система дает возможность получить оптимальный и удобный срок визита в консульство.

Также Р.ВОЛЬСКИ предоставил журналистам статистические данные о получении украинскими гражданами виз в польских консульских учреждениях за последние годы. Так, в 2009 году польскими консульскими учреждениями гражданам Украины были выданы 438 тыс. 997 виз, в 2010 году – 452 тыс. 878 виз, за первые восемь месяцев 2011 года – 381,7 тыс. виз. По словам Р.ВОЛЬСКИ, если эта тенденция сохранится, то на конец 2011 года ожидается цифра около 580 тыс. выданных виз. При этом уровень отказов в выдаче виз, по сравнению с консульскими учреждениями других стран, традиционно очень низкий – только 2,6-2,7%.