В Белоруссии тарифы на ЖКХ привязали к курсу доллара

В Белоруссии с 1 сентября 2011 г. тарифы на электрическую и тепловую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привязаны к курсу доллара, сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве страны.

В соответствии с постановлением Министерства экономики Белоруссии, формула расчета тарифов будет учитывать курс доллара к белорусскому рублю, установленный Национальным банком на день оформления платежных документов, и курс Нацбанка на день установления тарифов Министерством экономики. Постановление о новой системе ценообразования пока официально не опубликовано и не вступило в силу, то есть фактически принято "задним числом".

Новый порядок формирования тарифов, как считают в правительстве, позволит компенсировать затраты поставщиков ресурсов и производителей энергии, которые непосредственно зависят от колебаний валютных курсов.