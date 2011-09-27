Газпром: переговоры с Белоруссией «чрезвычайно удачные»

Российский «Газпром», по сообщениям, достиг соглашения о приобретении контрольного пакета белорусской газотранспортной компании «Белтрансгаз», которая поставляет газ в Европу. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил 26 сентября, что переговоры прошли «чрезвычайно успешно».

Миллер сделал это заявление после встречи руководителей «Газпрома» с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщают информационные агентства, российская и белорусская сторона договорились об условиях передачи оставшихся 50% компании «Белтрансгаз» под контроль «Газпрома», который уже владеет 50% белорусской компании.

Получение полного контроля «Газпрома» над белорусским газотранспортной компанией было долгосрочной целью "Газпрома", отмечает Радио Свобода.