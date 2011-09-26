Пенсионерам выгодно повышение пенсионного возраста?

Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста будет выгодно для российских пенсионеров. По его словам, в настоящий момент в РФ возникает дефицит средств на выплату пенсий, однако если пенсионный возраст увеличить, то риски, соответственно, уменьшатся.

В ходе беседы с журналистами глава Минфина напомнил, что в 2012 г. дефицит Пенсионного фонда России превысит отметку в 1 триллион рублей. Он заметил также, что этой проблемы бояться не стоит, и что в России проблему пенсионного возраста "преувеличивают".

Повышение пенсионного возраста должно быть осуществлено постепенно, уверен А.Кудрин. Поскольку основные демографические сложности ожидают Россию через 10-15 лет, то именно на этот срок государству необходимо ориентироваться в вопросе о пенсионной реформе.

Ранее глава Минфина выражал мнение, что если Россия откажется от повышения пенсионного возраста, то стране придется повышать налоги. По его словам, только за последние два года примерно 10 стран, включая Украину, изменили пенсионный возраст.

В конце мая, напоминает РосБизнесКонсалтинг, премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что пока нет необходимости повышать пенсионный возраст. "Дальше будем смотреть на реалии - через пять, десять, 15 лет", - отметил он. Говоря о европейском опыте, В.Путин подчеркнул, что европейцы живут дольше россиян. "Нельзя отрывать выход на пенсию от продолжительности жизни".