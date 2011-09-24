США и Германии всё равно, кто в России президент

"Перезагрузка" отношений США и России продолжится вне зависимости от того, кто станет следующим президентом России, заявил журналистам официальный представитель Совета по нацбезопасности США Томми Витор.

"Мы продолжим работу по "перезагрузке" вне зависимости от того, что будет следующим российским президентом, поскольку считаем, что "перезагрузка" отвечает интересам России, США и всего мира", - цитирует РИА Новости.

В субботу на съезде "Единой России" разрешилась главная интрига предстоящих президентских выборов. От "тандема" баллотироваться в президенты будет премьер-министр Владимир Путин, а президент Дмитрий Медведев возглавит список единороссов на выборах в Госдуму, а затем станет премьером.

Витор подчеркнул, что решение относительно будущего главы государства должен принимать российский народ. "Хотя у нас сложились крепкие рабочие отношения с президентом Медведевым, совершенно неважно, что во время "перезагрузки" Владимир Путин занимал пост премьер-министра", - отметил Витор.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будет продолжать сотрудничество с любым президентом России, заявил представитель канцлера Штеффен Зайберт. "Канцлер очень хорошо работает с президентом Медведевым и будет продолжать это делать с любым другим президентом, потому что Германия и Россия связаны стратегическим партнерством", - приводит слова Зайберта Reuters.