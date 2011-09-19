Пиратская партия Германии впервые войдет в парламент

По результатам экзит-полов социал-демократическая партия Германии получает на выборах в берлинский парламент 28,5% голосов.

Христианские демократы набирают чуть больше 23 процентов. В тройке лидеров также оказалась партия "Зеленых", набравших 18,5%, передает Reuters. У партии "Левые" - 11,5%. Пиратская партия Германии получила 8,6 процента голосов - благодаря такому результату она впервые в своей истории войдет в региональный парламент.

Свободная демократическая партия Германии, партнеры Ангелы Меркель по правоцентристской коалиции, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

В этом году партия немецкого канцлера потерпела поражение на выборах уже в шести федеральных землях, замечает Би-би-си.

Результаты воскресных выборов в Берлине определят состав нового земельного парламента, а также кандидатуру нового правящего бургомистра города.