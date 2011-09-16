Белоруссия отменяет переход на зимнее время

Белоруссия отменяет переход на сезонное время, сообщает в пятницу агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Госстандарта страны.

Соответствующее постановление принято советом министров Белоруссии.

Диктор белорусского государственного телеканала перед выпуском новостей заявил, что перевод часов на "зимнее время" отменен для унификации времени со странами Таможенного союза.

В феврале 2011 года президент России Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее время с осени 2011 года.

Переход на зимнее время осенью и летнее время весной был введен еще в Советском Союзе 30 лет назад.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендует ВР принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Как сказано в сообщении, проектом постановления (регистр.№8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.