США против плана Турции транспортировать туркменский газ через Иран

США выступают против планов турецких властей по транспортировке туркменского газа через территорию Ирана и Турции в Европу и разработке турецкой государственной компанией иранского месторождения Южный Парс. Как передает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, пожелавшие остаться неизвестными, американские власти возражают против инвестиций в Иран или энергетических проектов в этой стране.

14 июля с.г. представители турецких властей сообщили о подписании предварительного соглашения с Ираном о транспортировке 30 млрд куб. м газа из Ирана и Туркмении в Европу. В рамках соглашения, за счет которого Турция рассчитывает избежать возможной необходимости поиска альтернативных поставщиков для газопровода Nabucco, турецкая Turkish Petroleum Corporation (TPAO) будет разрабатывать иранское газовое месторождение Южный Парс. О других деталях соглашения будет объявлено в течение месяца, сроки начала поставок газа пока не определены.

Газопровод Nabucco длиной 4 тыс. км обеспечит доставку среднеазиатского и каспийского газа европейским потребителям. Газопровод пройдет через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Ввод газопровода в эксплуатацию намечен на 2011 г. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд евро. Разработкой Nabucco занимаются австрийская OMV, венгерская MOL, турецкая Botas, болгарская Bulgargaz и румынская Transgaz.