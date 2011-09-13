СМИ: в Ливии расстреляли 11 украинцев. МИД проверяет информацию

МИД Украины проверяет информацию, распространенную одной из хорватских газет, об убийстве в Ливии 11 украинцев.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Ранее ТСН со ссылкой на хорватские СМИ сообщила, что в ливийском городе Мисрата были якобы расстреляны 11 граждан Украины.

Всего, пишет издание, в Мисрати было захвачено 85 наемников. По информации СМИ, среди 85 погибших наемников 9 были гражданами Хорватии, 12 сербов, 11 украинцев и 10 колумбийцев.

Ранее Дикусаров заявил, что ситуация с задержанными в Ливии украинскими специалистами пока не изменилась, но они смогли пообщаться с родными.

"Работа ведется и ведется очень активно, не только в Киеве, и не только в Триполи, но в том числе и в европейских столицах для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Пока ситуация неизменна в самой Ливии, 19 и трое граждан Украины так и находятся под домашним арестом", - сказал Дикусаров.

Напомним, 9 сентября МИД в третий раз вызвал посла Ливии для того, чтобы получить разъяснения по ситуации с задержанными украинцами. Однако последний не смог назвать перспективы освобождения украинцев, ссылаясь на неразбериху через реформирование ливийских государственных органов власти.

21 августа Национальный переходный совет Ливии задержал 22 граждан Украины по подозрению в сотрудничестве с войсками бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. По данным МИД, все они - инженеры и строители в нефтегазовой сфере. 1 сентября Украина признала Национальный переходный совет Ливии.