Посол Израиля с семьей улетел из Египта, с прессой говорить отказался

Посол Израиля в Египте вместе с семьей и сотрудниками посольства вылетел из каирского аэропорта в Тель-Авив, сообщает РИА «Новости».

Ранее для эвакуации граждан Израиля из Египта в аэропорт Каира прибыл израильский военный самолет.

Израильский посол, ожидавший вылета в Тель-Авив в зале для высокопоставленных персон, категорически отказался общаться с журналистами и запретил проход в зал операторов с камерами. Кроме того, по информации источников, он настаивал именно на отправке за ним из Израиля специального военного самолета, и не согласился вылететь в Израиль на рейсовом самолете из соображений безопасности.

Поздно вечером в пятницу у здания посольства Израиля в Каире произошли беспорядки. Демонстранты, пришедшие с площади Тахрир, прорвались в помещение архива израильской дипмиссии и похитили документы. По утверждению израильской стороны, они проникли только в холл, а не в само помещение дипмиссии.

Демонстранты, требовавшие выдворения израильского посла, также напали на расположенное рядом в районе Гиза здание полицейского управления. Число пострадавших в беспорядках достигло 448 человек, один человек скончался от сердечного приступа.

Египетские демонстранты требовали разорвать отношения с Израилем после вооруженного инцидента 18 августа на египетско-израильской границе, в результате которого погибли пять египетских полицейских. Стражи порядка были убиты в результате обстрела с израильского вертолета, который преследовал боевиков близ границы с Египтом.

Египет стал первым арабским государством, заключившим более 30 лет назад мирный договор с Израилем. В то же время, в стране традиционно сильны антиизраильские настроения.