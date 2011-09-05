Членство Киргизии в ВТО не помешает вступить в ТС

Киргизия готова вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, при этом оставаясь участницей Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев в интервью "Российской газете".

Ранее правительство Киргизии приняло стратегическое решение о присоединении к Таможенному союзу. Была создана правительственная межведомственная комиссия по переговорам о присоединении Киргизии к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству России, Казахстана и Белоруссии.

"Мы полны решимости вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. При этом Киргизия останется участницей ВТО", - цитирует РИА Новости.