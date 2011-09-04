Индия отдала 5-миллиардный долг за нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы полностью выплатили Ирану долг в размере пяти миллиардов долларов за поставки нефти, сообщает Радио Свобода со ссылкой на главу Центрального банка Ирана.

Долги начали накапливаться с декабря прошлого года - из-за введения международных санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой, в результате чего возникли проблемы в проведении расчетов с Ираном.

Власти Индии сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы выплатили долг в евро посредством одного из турецких банков.

Индия - второй крупнейший покупатель иранской нефти после Китая.

По словам представителя Национальной иранской нефтяной компании, Иран не намерен прекращать экспорт нефти в Индию.