«Айрин» унесла жизни 40 человек

В результате тропического шторма "Айрин", который в выходные сохранял статус урагана, погибли по меньшей мере 40 человек.

Власти штатов северо-восточного побережья США предупреждают, что наводнения могут продлиться до трех дней, сообщает украинская служба Би-Би-Си.

Более 5 млн. человек остаются без доступа к электроэнергии

Штат Вермонт приходит в себя от наводнения, которое называют самым сильным в этом районе страны за последние несколько десятков лет.

По оценкам организации по защите прав потребителей, счета страховых компаний за нанесенный ураганом ущерб могут превысить 7 млрд. долларов.

Основной удар "Айрин" пришелся на густонаселенный отрезок восточного побережья США от Северной Каролины до Вермонта.

В одних только штатах Нью-Джерси, Коннектикут и Нью-Йорк наводнения нанесли ущерб домам более 3 млн. человек.

В настоящий момент шторм пересек границу США с Канадой и движется на северо-восток.