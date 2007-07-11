Ющенко завершил визит в Венгрию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил государственный визит в Венгерскую Республику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, главная цель двухдневного визита (10-11 июля) В.ЮЩЕНКО в Венгрию – дальнейшее улучшение двусторонних отношений и оживление сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В ходе визита Президент Украины встретился с Президентом Венгерской Республики Ласло ШОЙОМОМ в узком и расширенном кругу. Президенты двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и тенденции к активному углублению политического диалога между странами. По результатам переговоров Президенты подписали Декларацию общей памяти относительно объединения усилий сторон по увековечению памяти жертв Второй мировой войны, о захоронениях которых до этого времени международной общественности ничего не было известно.

Кроме того, состоялись встречи главы Украинского государства с премьер-министром Венгерской Республики Ференцем ДЮРЧАНЕМ и председателем Государственного Собрания Венгерской Республики Каталин СИЛИ. Во время этих встреч главное внимание было обращено на экономическую составляющую двусторонних отношений – вопросы приграничного, трансграничного сотрудничества; а также на гуманитарную сферу – упрощение процедуры пересечения границы в контексте присоединения Венгрии с 1 января 2008 года к Шенгенской зоне.

В.ЮЩЕНКО также провел встречу с активом Республиканского органа самоуправления украинцев Венгрии и членами президиума Европейского конгресса украинцев.