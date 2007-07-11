Аль-Каида угрожает Елизавете II

Один из лидеров "Аль-Каиды" Айман Завахири выступил с угрозами в адрес Великобритании и ее руководителей в ответ на посвящение в рыцари известного писателя Салмана Рушди.

На аудиозаписи, размещенной на одном из исламистских вебсайтов, человек с голосом, похожим на голос Завахири, обещает "очень точный ответ" на посвящение в рыцарское звание писателя, чьи произведения вызвали негативную реакцию у многих в исламском мире, передает Би-Би-Си.

Этим "ответом" второй человек в "Аль-Каиде" после Усамы бин Ладена грозит лично королеве Елизавете II и Тони Блэру, который был премьер-министром Великобритании до 27 июня.

"Я говорю Елизавете и Блэру, что ваше послание до нас дошло, и мы готовим вам очень точный ответ", - говорится в аудиообращении.

Книга "Сатанинские стихи" уроженца Индии Салмана Рушди - теперь, с посвящением в рыцари, сэра Салмана - вызвала массовые протесты мусульман еще после ее издания в конце 1980-х годов. В 1989 году в Иране была издана фетва (в данном случае - приказ тогдашнего духовного лидера аятоллы Хомейни), в которой он приговаривается к смерти.

В своем послании, озаглавленном "Злонамеренная Британия и ее индийские рабы", Завахири обращается и к нынешнему премьеру Гордону Брауну. По его словам, стратегия Британии на Ближнем Востоке обернулась для нее "трагедией и поражением не только в Афганистане и Ираке, но и в центре Лондона" - под чем, вероятно, подразумеваются недавно предотвращенные взрывы в центре Лондона.

29 июня в Лондоне нашли и обезвредили две припаркованных рядом машины, нагруженных взрывчаткой, баллонами с газом, горючими материалами и гвоздями.