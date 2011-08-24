Украинские студенты бастуют в США

В США на заводе компании «Херши» в городе Пальмира (штат Пенсильвания) проходят акции протеста при участии украинских студентов, которые находятся в США в рамках программы культурного обмена «Работай и путешествуй».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, ссылаясь на сообщение Посольства Украины в США.

По его словам, требование бастующих - повышение зарплаты. Государственный департамент США направил на завод своих представителей для урегулирования конфликтной ситуации и поиска компромиссных вариантов.

По информации Офиса по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Госдепартамента США, ситуация находится на контроле руководства Госдепа, поскольку это наносит вред как имиджу США, так и имиджу Госдепартамента США, который реализует отмеченную программу.

Генконсульство Украины в Нью-Йорке поддерживает постоянную связь с украинскими забастовщиками с целью обеспечения их прав и законных интересов.